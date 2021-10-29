Темпы вакцинации в Нижегородской области выросли в пять раз за месяц

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В Нижегородской области темпы вакцинации от коронавируса выросли в пять раз за месяц. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин в эфире телеканала «Россия 24».
Темпы вакцинации в Нижегородской области выросли в пять раз за месяц
  • РИА Новости

«Если говорить про самые низкие темпы вакцинации, которые были в конце сентября — начале октября, то рост в пять-шесть раз», — цитирует Никитина ТАСС.

По его словам, в сутки прививки от коронавируса делают 15—16 тыс. человек.

«С момента введения нерабочих дней, с 25 октября, мы наблюдаем как рост темпов вакцинации, так и стабилизацию по госпитализации. То есть стабилизация темпов роста заболеваемости», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область дополнительно получит более 1 млрд рублей на оказание медпомощи.

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