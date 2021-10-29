В подмосковной Дубне обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением
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Об этом говорится в сообщении подмосковного ГСУ СК.
«29 октября 2021 года вблизи улицы Жуковская города Дубны было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы», — заявили в ведомстве.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Его допрашивают, устанавливаются мотивы преступления.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте мужчины.
Ранее сообщалось, что в Москве в квартире нашли тела двух взрослых и ребёнка.