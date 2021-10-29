В подмосковной Дубне обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением

В Московской области в городе Дубне обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы, подозреваемого задержали.

Об этом говорится в сообщении подмосковного ГСУ СК.



«29 октября 2021 года вблизи улицы Жуковская города Дубны было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы», — заявили в ведомстве.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Его допрашивают, устанавливаются мотивы преступления.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте мужчины.

Ранее сообщалось, что в Москве в квартире нашли тела двух взрослых и ребёнка.