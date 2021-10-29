Власти Москвы выделят около 10 млрд рублей на развитие системы видеонаблюдения

В Москве на поддержание работы и развитие сети из 214 тыс. камер видеонаблюдения выделят около 10 млрд рублей. Об этом сообщил замруководителя департамента финансов города Павел Дитятев.

globallookpress.com

«На функционирование и развитие общегородской системы видеонаблюдения предусмотрено 9 млрд 800 млн рублей в 2022 году», — цитирует Дитятева Интерфакс. Он пояснил, что выделенные средства позволят обеспечить работу 214 тыс. камер видеонаблюдения. В общей сложности на информатизацию в Москве в 2022 планируется выделить 102 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в Москве дополнительно выделят 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.