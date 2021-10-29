Власти Москвы выделят около 10 млрд рублей на развитие системы видеонаблюдения

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В Москве на поддержание работы и развитие сети из 214 тыс. камер видеонаблюдения выделят около 10 млрд рублей. Об этом сообщил замруководителя департамента финансов города Павел Дитятев.
Власти Москвы выделят около 10 млрд рублей на развитие системы видеонаблюдения
  • globallookpress.com

«На функционирование и развитие общегородской системы видеонаблюдения предусмотрено 9 млрд 800 млн рублей в 2022 году», — цитирует Дитятева Интерфакс.

Он пояснил, что выделенные средства позволят обеспечить работу 214 тыс. камер видеонаблюдения.

В общей сложности на информатизацию в Москве в 2022 планируется выделить 102 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве дополнительно выделят 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.

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