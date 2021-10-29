Власти Москвы выделят около 10 млрд рублей на развитие системы видеонаблюдения
- globallookpress.com
«На функционирование и развитие общегородской системы видеонаблюдения предусмотрено 9 млрд 800 млн рублей в 2022 году», — цитирует Дитятева Интерфакс.
Он пояснил, что выделенные средства позволят обеспечить работу 214 тыс. камер видеонаблюдения.
В общей сложности на информатизацию в Москве в 2022 планируется выделить 102 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве дополнительно выделят 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.