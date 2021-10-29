Мосгорсуд приговорил блогера Пыжа к пяти годам колонии

Блогер Андрей Пыж приговорён к пяти годам лишения свободы за незаконный сбор сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Суд приговорил Пыжа к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в прокуратуре.

Пыж признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК (незаконные получение, распространение и перемещение за пределы России сведений, составляющих государственную тайну).

По данным следствия, в период с декабря 2018 года по август 2020 года он незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, о конструктивных особенностях и технических системах режимных объектов Москвы.

Пыж был отправлен под стражу в начале августа.

Вину в преступлении он не признаёт.