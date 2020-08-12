В Москве арестовали блогера по делу о получении доступа к гостайне

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Мещанский суд Москвы принял решение отправить под стражу блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне.
В Москве арестовали блогера по делу о получении доступа к гостайне
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Мещанским судом Москвы в отношении Пыжа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сказала собеседница.

Как указывает агентство, дело содержит гриф «секретно», поэтому публикация его материалов запрещена.

Отмечается, что блогер известен своими репортажами с заброшенных объектов.

В ноябре 2019 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под арест начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, которого подозревают в разглашении государственной тайны.

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