В Ненецком автономном округе ввели QR-коды для посещения общественных мест

QR-коды для посещения спортивных клубов, кинотеатров и заведений общепита ввели в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«QR-код надо предъявлять при посещении следующих объектов: спортивные объекты, организации дополнительного образования, объекты культуры, искусства и досуга, кинотеатры, организации общественного питания», — говорится в сообщении.

Также можно будет предъявить документ о перенесённом не ранее шести месяцев назад COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что в Курганской области с 1 ноября введут QR-коды для посещения общественных мест.