В Ненецком автономном округе ввели QR-коды для посещения общественных мест

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QR-коды для посещения спортивных клубов, кинотеатров и заведений общепита ввели в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Ненецком автономном округе ввели QR-коды для посещения общественных мест
  • РИА Новости

«QR-код надо предъявлять при посещении следующих объектов: спортивные объекты, организации дополнительного образования, объекты культуры, искусства и досуга, кинотеатры, организации общественного питания», — говорится в сообщении.

Также можно будет предъявить документ о перенесённом не ранее шести месяцев назад COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста. 

Ранее сообщалось, что в Курганской области с 1 ноября введут QR-коды для посещения общественных мест.

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