В Курганской области введут QR-коды для посещения общественных мест
- РИА Новости
«С 1 ноября граждане от 18 лет и старше могут посещать организации... только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов в электронном или бумажном виде: QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации...» — говорится в сообщении.
Также можно будет предъявить документ о перенесённом не ранее шести месяцев назад COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста.
Уточняется, что QR-коды будут необходимы для посещения салонов красоты, торговых центров, учреждений культуры и спорта, гостиниц и заведений общепита.
Ранее сообщалось, что в Приморье с 30 октября введут QR-коды для посещения заведений общепита.