В Курганской области введут QR-коды для посещения общественных мест

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QR-коды для посещения общественных мест, в том числе торговых центров и заведений общепита, введут в Курганской области с 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Курганской области введут QR-коды для посещения общественных мест
  • РИА Новости

«С 1 ноября граждане от 18 лет и старше могут посещать организации... только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов в электронном или бумажном виде: QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации...» — говорится в сообщении.

Также можно будет предъявить документ о перенесённом не ранее шести месяцев назад COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста. 

Уточняется, что QR-коды будут необходимы для посещения салонов красоты, торговых центров, учреждений культуры и спорта, гостиниц и заведений общепита.

Ранее сообщалось, что в Приморье с 30 октября введут QR-коды для посещения заведений общепита.

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