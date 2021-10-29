В Приморье с 30 октября введут QR-коды для посещения общепита

Власти Приморья с 30 октября введут в регионе дополнительные эпидемиологические ограничения.

Как сообщает ТАСС, посетить учреждения культуры и спорта, а также заведения общепита можно будет только при наличии QR-кода.

Ранее систему QR-кодов планировалось ввести с 15 ноября, однако из-за ухудшения эпидемиологической обстановки было принято решение ввести их раньше.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил с 15 ноября допускать на массовые мероприятия до 70% от вместимости закрытого помещения при наличии у участников QR-кодов о вакцинации от COVID-19.