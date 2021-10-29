В Башкирии ввели самоизоляцию для ряда жителей старше 60 лет

Обязательный режим самоизоляции вводится в Башкирии для жителей старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID-19 или не переболели коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте главы республики Радия Хабирова.

РИА Новости

«С 29 октября 2021 года обязательный режим самоизоляции должны соблюдать жители в возрасте старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении. Исключение составляют граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса или переболевшие COVID-19 в течение шести месяцев. Также запрещается работа ночных заведений развлекательного характера и общепита с 23:00 до 06:00. Приостанавливается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Ранее в Татарстане ввели самоизоляцию для ряда граждан старше 60 лет. В Крыму обязательная самоизоляция для не привившихся от коронавируса граждан старше 60 лет будет введена с 30 октября.