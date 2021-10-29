В Башкирии ввели самоизоляцию для ряда жителей старше 60 лет
- РИА Новости
«С 29 октября 2021 года обязательный режим самоизоляции должны соблюдать жители в возрасте старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.
Исключение составляют граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса или переболевшие COVID-19 в течение шести месяцев.
Также запрещается работа ночных заведений развлекательного характера и общепита с 23:00 до 06:00.
Приостанавливается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.
Ранее в Татарстане ввели самоизоляцию для ряда граждан старше 60 лет.
В Крыму обязательная самоизоляция для не привившихся от коронавируса граждан старше 60 лет будет введена с 30 октября.