В Подмосковье запустили сервис для передачи сведений о сотрудниках на удалёнке

В Московской области начал работу сервис по передаче информации о сотрудниках, работающих в дистанционном формате. Об этом сообщил министр госуправления, IT и связи региона Максим Рымар.

«Отчитаться об этом они могут через региональный портал госуслуг. Для того чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, нужна подтверждённая учётная запись ЕСИА», — приводит слова Рымара телеканал «360».

Уточняется, что передавать сведения о формате работы сотрудников работодатели должны с 29 октября.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии COVID-19 на бизнес.