В Кировской области наградили школьника, спасшего девочку из ямы с кипятком
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт кабмина.
Мальчик получил почётную медаль «За проявленное мужество». Награду вручили глава региона Игорь Васильев, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, заместитель военного комиссара региона Сергей Зубенко.
В 2021 году церемония «Дети-герои» прошла в восьмой раз.
«Для нас большая честь принять участие в таком замечательном проекте. Мы гордимся нашим юным земляком, который в экстремальной ситуации совершил настоящий мужской поступок. Выражаем слова искренней признательности ему за решительность и смелость, а его родителям — за хорошее воспитание сына», — сказал Васильев.
Инцидент произошёл летом 2021 года в Кирове. На улице Северо-Садовой прорвало теплосеть. Рядом с местом аварии гуляли Кира Калинина и Данил Черенев. Под девочкой провалился грунт, и она оказалась в яме с кипятком. Мальчик помог ей выбраться и дойти до дома. Пострадавшую госпитализировали.
В сентябре в школе посёлка Кесова Гора в Тверской области наградили школьника Василия Григорьева, спасшего мальчика, который тонул в пруду. Девятикласснику вручили медаль «За спасение погибающих на водах».