В Кировской области наградили школьника, спасшего девочку из ямы с кипятком

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В правительстве Кировской области наградили школьника Данила Черенева, спасшего девочку из ямы с кипятком.
В Кировской области наградили школьника, спасшего девочку из ямы с кипятком
  • © Правительство Кировской области

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на сайт кабмина.

Мальчик получил почётную медаль «За проявленное мужество». Награду вручили глава региона Игорь Васильев, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, заместитель военного комиссара региона Сергей Зубенко.

В 2021 году церемония «Дети-герои» прошла в восьмой раз.

«Для нас большая честь принять участие в таком замечательном проекте. Мы гордимся нашим юным земляком, который в экстремальной ситуации совершил настоящий мужской поступок. Выражаем слова искренней признательности ему за решительность и смелость, а его родителям — за хорошее воспитание сына», — сказал Васильев.

Инцидент произошёл летом 2021 года в Кирове. На улице Северо-Садовой прорвало теплосеть. Рядом с местом аварии гуляли Кира Калинина и Данил Черенев. Под девочкой провалился грунт, и она оказалась в яме с кипятком. Мальчик помог ей выбраться и дойти до дома. Пострадавшую госпитализировали.

В сентябре в школе посёлка Кесова Гора в Тверской области наградили школьника Василия Григорьева, спасшего мальчика, который тонул в пруду. Девятикласснику вручили медаль «За спасение погибающих на водах».

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