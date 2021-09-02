В Тверской области наградили школьника, который спас тонувшего ребёнка

В школе посёлка Кесова Гора в Тверской области наградили школьника Василия Григорьева, спасшего мальчика, который тонул в пруду. Девятикласснику вручили медаль «За спасение погибающих на водах».

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Инцидент произошёл 2 июня 2021 года, когда Григорьев возвращался домой и заметил в пруду ребёнка. Он незамедлительно прыгнул в воду, доплыл до мальчика и вытащил его на берег.

Награду школьнику вручил глава регионального МЧС Арсен Григорян. Он поблагодарил Григорьева за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области за участие в тушении пожара наградили шестиклассника.