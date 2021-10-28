В Подмосковье автобусы изменят график движения во время праздничных дней

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В Московской области автобусы изменят график движения во время праздничных дней, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
В Подмосковье автобусы изменят график движения во время праздничных дней
  • © Правительство Московской области

«Реже будут ходить, по графику выходного дня. Железнодорожный транспорт работает в том же режиме», — сказал он в эфире телеканала «360».

По словам главы региона, социальные транспортные карты будут разблокированы, но только после окончания праздничных дней и только у тех, кто вакцинировался.

Воробьёв также напомнил, что во время поездок в общественном транспорте пассажиры должны носить маски.

Ранее Воробьёв заявил, что введение комендантского часа — крайняя мера, о которой в настоящее время речи не идёт.

Также агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму разрешили посещать торговые центры только по QR-кодам.

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