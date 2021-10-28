Воробьёв высказался о вероятности введения комендантского часа в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что введение комендантского часа — крайняя мера, о которой в настоящее время речи не идёт.

«Комендантский час — это крайняя мера. И знаю, что это очень сложная ситуация. Слава богу, мы можем позволить себе другие режимы», — заявил он в эфире телеканала «360».

Как отметил глава региона, его задача — ещё раз попросить население находиться максимально в изолированном состоянии, чтобы не перейти к более драматическим сценариям.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.