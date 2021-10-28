В Рязанской области введут QR-коды для посещения торговых центров, бань и саун
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- РИА Новости
«QR-код потребуется для посещения бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Уточняется, что для входа в эти учреждения можно будет также предъявить справку о перенесённом заболевании или документ о противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом.
«Возраст обязательной самоизоляции неработающих граждан понижается с 65 до 60 лет, однако вакцинированные самоизолироваться не обязаны», — отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что в России 47 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений.