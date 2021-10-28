В Рязанской области введут QR-коды для посещения торговых центров, бань и саун

QR-коды для посещения бань и саун, а также торговых и торгово-развлекательных комплексов будут введены в Рязанской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

«QR-код потребуется для посещения бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Уточняется, что для входа в эти учреждения можно будет также предъявить справку о перенесённом заболевании или документ о противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

«Возраст обязательной самоизоляции неработающих граждан понижается с 65 до 60 лет, однако вакцинированные самоизолироваться не обязаны», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что в России 47 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений.