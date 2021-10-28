В Подмосковье допустили возможность введения системы QR-кодов после 8 ноября
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- РИА Новости
Об этом глава региона сказал в эфире телеканала «360».
«Я допускаю вполне, что после 8-го числа мы... должны открыть все услуги массовые, рестораны и так далее, и я с большой вероятностью предполагаю, что это будет по QR-кодам», — отметил он.
Ранее Воробьёв заявил, что введение комендантского часа — крайняя мера, о которой в настоящее время речи не идёт.
Также «Крыминформ» сообщал, что в Крыму разрешили посещать торговые центры только по QR-кодам.