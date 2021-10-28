В Петербурге с 8 ноября вводятся новые ограничения из-за коронавируса
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.
В частности, предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и кинотеатрам, а также аквапаркам разрешено работать только до 23:00.
Работа в ночное время запрещена.
Начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия отметила, что антикоронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге останутся до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет на уровне 80%.