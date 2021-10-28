Адвокат прокомментировал новый проект КоАП

Адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев прокомментировал новый проект КоАП.

«Скидки будут за превышение скорости, езду по обочине, разворот в неположенном месте и так далее. Новая тактика взимания штрафов позволит минимизировать рост задолженностей граждан по оплате штрафов и исполнительных производств, сняв нагрузку со службы приставов», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, нередко граждане не платят штрафы не потому, что не хотят, а из-за отсутствия средств.

Как предположил Гавришев, шансом оплатить штраф дешевле могут воспользоваться многие.

В соответствии с новым проектом КоАП, разработанным Министерством юстиции России, водителя будут лишать прав на срок от одного года до полутора лет за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения.