У посольства Германии в Москве прошла акция против антироссийских мероприятий в Берлине
Ранее у посольства России в Берлине представители общества «Мемориал» и немецкие активисты провели акцию «Возвращение имён. Наши истории», приуроченную ко Дню памяти жертв политических репрессий. В пятницу аналогичную акцию проведут на площади Штайнплатц.
Как считают участники акции у посольства Германии в Москве, немцы не имеют морального права проводить подобные мероприятия против России.
К дипломатической миссии пришли представители различных общественных организаций, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны боевых действий и офицеры в отставке, спортсмены, многодетные матери, представители национальных диаспор. Их объединяет участие в Международном антифашистском форуме.
Активисты по очереди зачитывали список из более чем 500 имён нацистских преступников, а на стены посольства в это время проецировались видеоролики антифашистского характера.
Акция состоялась мирно, с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер.
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