У посольства Германии в Москве прошла акция против антироссийских мероприятий в Берлине

У посольства Германии в Москве прошла гражданская акция протеста против ряда антироссийских мероприятий в Берлине.

Ранее у посольства России в Берлине представители общества «Мемориал» и немецкие активисты провели акцию «Возвращение имён. Наши истории», приуроченную ко Дню памяти жертв политических репрессий. В пятницу аналогичную акцию проведут на площади Штайнплатц.

Как считают участники акции у посольства Германии в Москве, немцы не имеют морального права проводить подобные мероприятия против России.

К дипломатической миссии пришли представители различных общественных организаций, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны боевых действий и офицеры в отставке, спортсмены, многодетные матери, представители национальных диаспор. Их объединяет участие в Международном антифашистском форуме.

Активисты по очереди зачитывали список из более чем 500 имён нацистских преступников, а на стены посольства в это время проецировались видеоролики антифашистского характера.

Акция состоялась мирно, с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер.

Ранее сообщалось, что Минобороны представило новый мультимедийный раздел в рамках проекта «Без срока давности».