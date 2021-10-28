У посольства Германии в Москве прошла акция против антироссийских мероприятий в Берлине

Короткая ссылка
У посольства Германии в Москве прошла гражданская акция протеста против ряда антироссийских мероприятий в Берлине.

Ранее у посольства России в Берлине представители общества «Мемориал» и немецкие активисты провели акцию «Возвращение имён. Наши истории», приуроченную ко Дню памяти жертв политических репрессий. В пятницу аналогичную акцию проведут на площади Штайнплатц.

Как считают участники акции у посольства Германии в Москве, немцы не имеют морального права проводить подобные мероприятия против России.

К дипломатической миссии пришли представители различных общественных организаций, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ветераны боевых действий и офицеры в отставке, спортсмены, многодетные матери, представители национальных диаспор. Их объединяет участие в Международном антифашистском форуме.

Активисты по очереди зачитывали список из более чем 500 имён нацистских преступников, а на стены посольства в это время проецировались видеоролики антифашистского характера.

Акция состоялась мирно, с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер.

Ранее сообщалось, что Минобороны представило новый мультимедийный раздел в рамках проекта «Без срока давности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить