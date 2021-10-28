Под Астраханью прошли учения ПВО

Короткая ссылка
Учения пяти соединений ПВО с пусками из комплексов С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М» прошли в Астраханской области, сбито более 40 воздушных целей условного противника.
Под Астраханью прошли учения ПВО
  • © Минобороны России
  • vk.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Всего в ходе учения на полигоне Капустин Яр зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от 7 м до 35 км, при этом пуски ракет производились на дальности от 3 до 50 км. Все назначенные цели в ходе учения были обстреляны и уничтожены», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе учений «подразделения зенитных ракетных соединений Южного, Западного и Восточного военных округов отразили массированные удары баллистических и крылатых ракет, авиации, а также налёт роя беспилотных летательных аппаратов условного противника».

В рамках манёвров для обеспечения эшелонированной ПВО были задействованы более 1 тыс. военных, 300 единиц вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что в учениях по обороне побережья Сахалина от десанта условного противника были задействованы танки Т-80, беспилотники и артиллерийские установки «Гиацинт».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить