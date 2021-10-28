Под Астраханью прошли учения ПВО
- © Минобороны России
- vk.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Всего в ходе учения на полигоне Капустин Яр зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от 7 м до 35 км, при этом пуски ракет производились на дальности от 3 до 50 км. Все назначенные цели в ходе учения были обстреляны и уничтожены», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в ходе учений «подразделения зенитных ракетных соединений Южного, Западного и Восточного военных округов отразили массированные удары баллистических и крылатых ракет, авиации, а также налёт роя беспилотных летательных аппаратов условного противника».
В рамках манёвров для обеспечения эшелонированной ПВО были задействованы более 1 тыс. военных, 300 единиц вооружения и военной техники.
Ранее сообщалось, что в учениях по обороне побережья Сахалина от десанта условного противника были задействованы танки Т-80, беспилотники и артиллерийские установки «Гиацинт».