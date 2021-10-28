На Сахалине прошли учения по обороне побережья

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В учениях по обороне побережья Сахалина от десанта условного противника были задействованы танки Т-80, беспилотники и артиллерийские установки «Гиацинт». Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
На Сахалине прошли учения по обороне побережья
  • РИА Новости

«В ходе учений были отработаны вопросы управления и взаимодействия подразделений в организации противодесантной обороны побережья Сахалина», — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.

Кроме того, военнослужащие отработали внедрение новых тактических приёмов с учётом опыта ведения боевых действий в САР.

В пресс-службе округа отметили, что учения стали этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022», которые пройдут на территории Восточного военного округа в будущем году.

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