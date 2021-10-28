Жириновский предложил ввести ответственность для выступающих против вакцинации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире «Радио России» предложил установить в стране уголовную ответственность для тех, кто выступает против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

В сообщении на сайте радиостанции говорится, что политик выступил с критикой в адрес тех, кто приобрёл туристические путёвки на период нерабочих дней.

Он отметил, что уголовную ответственность необходимо ввести для тех, кто «выступает против прививки», за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей.

Также Жириновский выступил с предложением, чтобы пациентам с коронавирусом выделили койки в санаториях, пансионатах и недорогих гостиницах.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что 11 депутатов Госдумы VIII созыва заболели коронавирусом.