В Орловской области вводят QR-коды для посещения общественных мест

Правительство Орловской области с 30 октября вводит в регионе систему QR-кодов для посещения общественных мест.

«Принято решение с 30 октября посещение фитнес-центров и спа-салонов осуществлять только при наличии у гражданина сертификата о вакцинации, QR-кода либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Отмечается, что с 8 ноября данные ограничения также затронут предприятия общественного питания, торговые центры и магазины непродовольственных товаров.

Также сообщается, что в области возросло число заболевших коронавирусной инфекцией среди работающего населения.

Ранее стало известно, что в России 47 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений.