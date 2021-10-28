В Орловской области вводят QR-коды для посещения общественных мест

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Правительство Орловской области с 30 октября вводит в регионе систему QR-кодов для посещения общественных мест.
В Орловской области вводят QR-коды для посещения общественных мест
  • AP

«Принято решение с 30 октября посещение фитнес-центров и спа-салонов осуществлять только при наличии у гражданина сертификата о вакцинации, QR-кода либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Отмечается, что с 8 ноября данные ограничения также затронут предприятия общественного питания, торговые центры и магазины непродовольственных товаров.

Также сообщается, что в области возросло число заболевших коронавирусной инфекцией среди работающего населения.

Ранее стало известно, что в России 47 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений. 

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