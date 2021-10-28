Исследование: в октябре россияне сократили расходы на одежду и театры

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В октябре жители России наиболее заметно сократили расходы на одежду, театры, концерты и салоны красоты, говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex.
Исследование: в октябре россияне сократили расходы на одежду и театры
  • AP

Об этом пишет газета «Известия».

Специалисты изучили, как изменилось потребительское поведение в регионах, где начали вводить антиковидные меры. Так, больше всего траты на театры и концерты в октябре сократились в Чувашии (на 14%), Татарстане (на 13%) и Воронежской области (на 23%).

Расходы в ресторанах и кафе сильнее всего снизились в Калининградской области (на 17%) и Удмуртии (на 16%).

Траты на одежду в октябре по сравнению с сентябрём показательно уменьшились в Татарстане (на 14%) и Ульяновской области (на 13%).

Что касается салонов красоты, то в Воронежской области жители потратили на услуги на 64% меньше, чем в предыдущий понедельник, в Самарской и Нижегородской областях — на 56 и 55% соответственно.

Ранее специалисты платформы Lamoda провели исследование и выяснили, что мужчины в России стали чаще отдавать предпочтение интернет-шопингу.

В текущем году они сделали на 22% онлайн-заказов больше, чем в прошлом.

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