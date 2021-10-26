Популярность интернет-шопинга среди мужчин возросла на 22% в России

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Специалисты платформы Lamoda провели исследование и выяснили, что мужчины в России стали чаще отдавать предпочтение интернет-шоппингу. В текущем году они сделали на 22% онлайн-заказов больше, чем в прошлом.
Популярность интернет-шопинга среди мужчин возросла на 22% в России
  • Pixabay

Об этом сообщает Life.ru.

Средний чек стал выше почти на треть, а количество отказов от покупки на 6% ниже аналогичного показателя у женщин.

В лидерах онлайн-продаж у мужчин оказались чёрные кроссовки. Из сегмента премиум-товаров мужская часть населения предпочитает заказывать футболки, поло, бейсболки, кроссовки и комплекты нижнего белья, в основном брендов Boss, Polo Ralph Lauren и Hugo; обувь — Polo Ralph Lauren, Boss и Hugo, а аксессуары — Calvin Klein, Boss и Aeronautica Militare.

По сообщениям ОТР, в России в три раза увеличились продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса.

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