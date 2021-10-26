Популярность интернет-шопинга среди мужчин возросла на 22% в России
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Об этом сообщает Life.ru.
Средний чек стал выше почти на треть, а количество отказов от покупки на 6% ниже аналогичного показателя у женщин.
В лидерах онлайн-продаж у мужчин оказались чёрные кроссовки. Из сегмента премиум-товаров мужская часть населения предпочитает заказывать футболки, поло, бейсболки, кроссовки и комплекты нижнего белья, в основном брендов Boss, Polo Ralph Lauren и Hugo; обувь — Polo Ralph Lauren, Boss и Hugo, а аксессуары — Calvin Klein, Boss и Aeronautica Militare.
По сообщениям ОТР, в России в три раза увеличились продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса.