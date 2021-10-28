Прокурор запросил 10 месяцев колонии блогеру за провокационное фото на Красной площади

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Прокуратура попросила приговорить к десяти месяцам колонии блогера Руслана Бобиева и его девушку за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве.
Прокурор запросил 10 месяцев колонии блогеру за провокационное фото на Красной площади
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Сегодня в мировом судебном участке №370 состоялось заседание по делу Бобиева и Чистовой. Прокурор попросил для них по десять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда.

Приговор будет оглашён 29 октября.

Ранее в столичном ГУ МВД сообщили о передаче следственным органам материалов дела в отношении блогера Бобиева.

Бобиев с девушкой были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности.

После задержания блогер публично извинился.

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