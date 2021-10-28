Названы даты ВЭФ — 2022

Стали известны даты проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2022 году. Он состоится 5—8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

5 сентября, в стартовый день ВЭФ — 2022, пройдёт Международный форум по сохранению популяции тигра. Организатор мероприятий — фонд «Росконгресс».

«Восточный экономический форум зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, направленная на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

По его словам, в следующем году во Владивостоке ожидают представительный состав участников по вопросам глобальной и региональной экономики.

«Центральным событием стартового дня ВЭФ станет II Международный форум по сохранению популяции тигра. Уверен, что участие лидеров стран, в которых обитают редкие хищники, позволит наметить новые ориентиры и предложить конкретные направления сотрудничества по охране животных», — добавил Кобяков.

ВЭФ — 2021 собрал более 4 тыс. участников из 58 стран. Участники форума подписали более 380 соглашений.