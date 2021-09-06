Участники ВЭФ подписали более 380 соглашений

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Участники VI Восточного экономического форума подписали более 380 соглашений.
Участники ВЭФ подписали более 380 соглашений
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

«На форуме подписано более 380 соглашений... Международными и иностранными компаниями, организациями, министерствами и ведомствами было подписано 24 документа — девять с Китаем, шесть с Японией, три с Казахстаном, по одному с Австрией, Вьетнамом, Канадой, Сербией, Южной Кореей, Эфиопией», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что общая сумма подписанных на ВЭФ соглашений составила 3,6 трлн рублей.

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