Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к «Проекту»

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Доступ к сайту издания «Проект»* ограничен из-за размещения материалов иностранной НПО, признанной нежелательной в России, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к «Проекту»
  • © Томас Тхайцук
  • РИА Новости

«Доступ к сайту издания «Проект» ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры России за размещение информационных материалов, издаваемых и распространяемых иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В сентябре комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила обращение в Генпрокуратуру с целью признать более 20 иностранных неправительственных организаций (НПО) нежелательными на территории России.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

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