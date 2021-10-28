Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к «Проекту»

Доступ к сайту издания «Проект»* ограничен из-за размещения материалов иностранной НПО, признанной нежелательной в России, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.

«Доступ к сайту издания «Проект» ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры России за размещение информационных материалов, издаваемых и распространяемых иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В сентябре комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила обращение в Генпрокуратуру с целью признать более 20 иностранных неправительственных организаций (НПО) нежелательными на территории России.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.