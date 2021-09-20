В Госдуме подготовили обращение о признании более 20 НПО нежелательными организациями

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила обращение к Генпрокуратуре с целью признать более 20 иностранных неправительственных организаций (НПО) нежелательными на территории России.

«Ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента», — приводятся слова главы комиссии Василия Пискарёва в Telegram.

Уточняется, что эти организации распространяли «подсказки» и навязывали россиянам определённые предпочтений в ходе голосования.

Ранее Пискарёв заявил, что зарубежные неправительственные организаций (НПО) массово распространяли ложные заявления о ходе выборов.

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