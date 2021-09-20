В Госдуме подготовили обращение о признании более 20 НПО нежелательными организациями
«Ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента», — приводятся слова главы комиссии Василия Пискарёва в Telegram.
Уточняется, что эти организации распространяли «подсказки» и навязывали россиянам определённые предпочтений в ходе голосования.
Ранее Пискарёв заявил, что зарубежные неправительственные организаций (НПО) массово распространяли ложные заявления о ходе выборов.