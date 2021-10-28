Путин предложил Совбезу обсудить вопросы сохранения окружающей среды
- AP
«Как вы знаете, в начале ноября в Великобритании должна пройти международная конференция по вопросам сохранения окружающей среды, по землепользованию», — заявил президент.
Он отметил, что «повестка дня достаточно большая».
«Мы с вами сегодня тоже обсудим вопросы, касающиеся этой повестки дня», — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что в 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго, Шотландия, примут участие более 120 лидеров государств.