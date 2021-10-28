Путин предложил Совбезу обсудить вопросы сохранения окружающей среды

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Российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы сохранения окружающей среды в преддверии форума в Глазго.
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы сохранения окружающей среды
  • AP

«Как вы знаете, в начале ноября в Великобритании должна пройти международная конференция по вопросам сохранения окружающей среды, по землепользованию», — заявил президент.

Он отметил, что «повестка дня достаточно большая».

«Мы с вами сегодня тоже обсудим вопросы, касающиеся этой повестки дня», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что в 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26 в Глазго, Шотландия, примут участие более 120 лидеров государств.

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