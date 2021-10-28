Песков опроверг сообщения о «перезапуске» информационной кампании по вакцинации
- AP
«Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация», — сказал представитель Кремля.
По его словам, информационная кампания — это «как езда на велосипеде».
«Особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учётом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации. Это кампания, которая должна вестись и ведётся на постоянной основе», — сказал Песков.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что кампанию по информированию о вакцинации от COVID-19 якобы планируют перезапустить.
Как отмечали в Кремле, в России вакцинация от коронавируса проходит хуже, чем в ряде европейских стран.