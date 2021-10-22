Песков заявил, что Россия проходит вакцинацию хуже ряда европейских стран

Россия проходит вакцинацию от коронавируса хуже, чем ряд европейских стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Собственно, мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию — меньше людей вакцинируются. И на фоне возникновения новых, более агрессивных штаммов больше людей заболевает. Это да, это та реальность, которая сейчас имеет место», — сказал он на брифинге с журналистами.

Песков отметил, что в России медики наработали методики и протоколы лечения COVID-19.

«Наработан опыт по увеличению количества койко-мест, по обеспечению необходимой логистикой, в первую очередь кислородом, и так далее... В этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 37 141 случай инфицирования коронавирусом.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.