Песков заявил, что Россия проходит вакцинацию хуже ряда европейских стран
- AP
«Собственно, мы хуже, чем ряд европейских стран, проходим вакцинацию — меньше людей вакцинируются. И на фоне возникновения новых, более агрессивных штаммов больше людей заболевает. Это да, это та реальность, которая сейчас имеет место», — сказал он на брифинге с журналистами.
Песков отметил, что в России медики наработали методики и протоколы лечения COVID-19.
«Наработан опыт по увеличению количества койко-мест, по обеспечению необходимой логистикой, в первую очередь кислородом, и так далее... В этом плане проделана гигантская работа. Проблема пока с сознательностью граждан», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 37 141 случай инфицирования коронавирусом.
Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.