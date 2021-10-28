Кабмин одобрил введение нулевых пошлин на алюминиевые сплавы

Правительство России одобрило введение нулевых пошлин на алюминиевые сплавы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Вывозные пошлины на алюминиевые сплавы будут установлены на уровне 0%», — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление утвердил российский премьер Михаил Мишустин.

«Решение позволит укрепить экспортный потенциал производителей и сохранить занятость на крупных предприятиях. Также одобрено снижение ввозных пошлин на ферросилиций — до 5%. Ранее в отношении этого сплава была введена временная пошлина в размере 15%, но не менее $150 за тонну, в отношении алюминия — 15%, но не менее $254 за тонну. Документ вступает в силу через 30 дней и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 октября», — рассказали в пресс-службе правительства.

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию ранее одобрила обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы.