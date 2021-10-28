Кабмин одобрил введение нулевых пошлин на алюминиевые сплавы

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Правительство России одобрило введение нулевых пошлин на алюминиевые сплавы. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин одобрил введение нулевых пошлин на алюминиевые сплавы
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

«Вывозные пошлины на алюминиевые сплавы будут установлены на уровне 0%», — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление утвердил российский премьер Михаил Мишустин.

«Решение позволит укрепить экспортный потенциал производителей и сохранить занятость на крупных предприятиях. Также одобрено снижение ввозных пошлин на ферросилиций — до 5%. Ранее в отношении этого сплава была введена временная пошлина в размере 15%, но не менее $150 за тонну, в отношении алюминия — 15%, но не менее $254 за тонну. Документ вступает в силу через 30 дней и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 октября», — рассказали в пресс-службе правительства.

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию ранее одобрила обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы.

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