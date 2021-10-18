Таможенная подкомиссия одобрила обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы

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Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы.
Таможенная подкомиссия одобрила обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы
  • РИА Новости

«Подкомиссия... поддержала обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы... Кроме того, поддержано решение о снижении с 15% (но не менее $150 за тонну) до 5% экспортной пошлины на ферросилиций», — говорится в сообщении Минэкономразвития России.

В пресс-службе ведомства отметили, что ранее обратились с соответствующей инициативой в отраслевые предприятия и регионы, где находятся такие заводы. 

При этом пошлина на необработанный металл будет прежней — 15%, но не менее $254 за тонну.

В сентябре Росстат констатировал снижение цен на металлургическую продукцию.

Ранее сообщалось, что цена на алюминий на LME достигла $2923 за тонну, что является максимумом с июля 2008 года.

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