Таможенная подкомиссия одобрила обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы.

«Подкомиссия... поддержала обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы... Кроме того, поддержано решение о снижении с 15% (но не менее $150 за тонну) до 5% экспортной пошлины на ферросилиций», — говорится в сообщении Минэкономразвития России.

В пресс-службе ведомства отметили, что ранее обратились с соответствующей инициативой в отраслевые предприятия и регионы, где находятся такие заводы.

При этом пошлина на необработанный металл будет прежней — 15%, но не менее $254 за тонну.

В сентябре Росстат констатировал снижение цен на металлургическую продукцию.

Ранее сообщалось, что цена на алюминий на LME достигла $2923 за тонну, что является максимумом с июля 2008 года.