Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии за убийство главы управления ФСИН в Забайкалье

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Суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 62-летнего Николая Макарова за убийство двух человек, в том числе начальника УФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова.
Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии за убийство главы управления ФСИН в Забайкалье
  • РИА Новости

«Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 62-летнему жителю Забайкалья Николаю Макарову», — говорится в сообщении СУ СК по Забайкальскому краю.

Как установил СК, 24 апреля в охотничьем хозяйстве в Карымском районе Забайкалья Макаров в состоянии опьянения «без явных причин выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья 12-го калибра в двух мужчин», которые были в охотничьем доме.

Кроме того, Макаров угрожал убийством ещё одному мужчине, который находился на территории охотничьего хозяйства, говорится в пресс-релизе.

В апреле в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве двух человек в Карымском районе Забайкальского края, в том числе начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю.

Следователи уточнили, что на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта «местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек».

В том же месяце подозреваемый частично признал вину.

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