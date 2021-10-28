На Камчатке обнаружили старый американский самолёт

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Экспедиция Русского географического общества (РГО) нашла в районе бухты Вестник в Камчатском крае обломки американского самолёта времён Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба РГО.
На Камчатке обнаружили старый американский самолёт
  • © Центр современной истории / Сергей Катков

«Члены совместной экспедиции РГО и экспедиционного центра Минобороны России обнаружили на Камчатке американский самолёт времён Второй мировой войны», — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Предполагается, что это самолёт из авиаэскадрильи ВМФ США, который вылетел 20 февраля 1945 года с американской авиабазы на бомбардировку японских островов, но был вынужден совершить экстренную посадку.

По версии учёных, после падения аппарат загорелся, но, судя по ряду исторических признаков, сам экипаж должен был спастись.

Отмечается, что обнаружены хвост, элементы капота, разбитый плексиглас кабины, крылья, стойки шасси, моторы, кислородные баллоны, приборы из кабины пилота, педали и рукоятки управления самолётом.

В апреле в Кольском заливе нашли самолёт времён Великой Отечественной войны.

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