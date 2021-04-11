В Кольском заливе нашли самолёт времён Великой Отечественной войны

Гидрографы Северного флота во время комплексной экспедиции «Помни войну» совместно с РГО обнаружили обломки самолёта времён Великой Отечественной войны в Кольском заливе Баренцева моря.

«Гидрографы Северного флота обнаружили останки самолёта периода Великой Отечественной войны в Заполярье», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы флота.

Отмечается, что обломки находятся на глубине 25 м недалеко от берега.

Данные о гибели в этом районе залива, предположительно,​ бомбардировщика, который был поставлен в СССР по ленд-лизу, были получены от местных дайверов.

«На следующей неделе гидрографы вместе с водолазами Северного флота детально обследуют находку и оценят возможность её подъёма со дна», — сообщил флот.

Ранее в Севастополе прошла масштабная операция по ликвидации боеприпасов времён Великой Отечественной войны.