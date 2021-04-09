В Севастополе уничтожили семь авиабомб времён войны

В Севастополе прошла масштабная операция по ликвидации боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Сотрудники специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю при участии специалистов Черноморского флота уничтожили семь авиационных бомб немецкого и советского производства, передаёт «Новый Севастополь».

«Две крупнейшие единицы среди них — весом 250 кг каждая: SD-250 и SC-250», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

Боеприпасы были обнаружены накануне в разных районах региона.

Всего в мероприятиях по ликвидации боеприпасов были задействованы три единицы техники и шесть человек личного состава.

В декабре 2020 года агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму обнаружили бомбу времён Великой Отечественной войны.