В Севастополе уничтожили семь авиабомб времён войны

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В Севастополе прошла масштабная операция по ликвидации боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
В Севастополе уничтожили семь авиабомб времён войны
  • РИА Новости

Сотрудники специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю при участии специалистов Черноморского флота уничтожили семь авиационных бомб немецкого и советского производства, передаёт «Новый Севастополь».

«Две крупнейшие единицы среди них — весом 250 кг каждая: SD-250 и SC-250», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

Боеприпасы были обнаружены накануне в разных районах региона.

Всего в мероприятиях по ликвидации боеприпасов были задействованы три единицы техники и шесть человек личного состава.

В декабре 2020 года агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму обнаружили бомбу времён Великой Отечественной войны.

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