Пушков оценил реакцию Польши на решение Суда ЕС о выплате штрафа

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Российский сенатор Алексей Пушков назвал негодование Польши относительно решения суда ЕС о выплате €1 млн в день до внесения правок во внутреннее законодательство наигранной.
Пушков оценил реакцию Польши на решение Суда ЕС о выплате штрафа
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Негодование Польши по поводу решения суда ЕС ... наиграно», — написал Пушков в своём Twitter-аккаунте.

По словам сенатора, ЕС является союзом с жёсткими правилами, в рамках которых страны «за выгоды в экономике платят суверенитетом».

«В Варшаве не знали, куда вступали? Нельзя быть немножко беременной...Польше предстоит доказать обратное»,  —резюмировал он.

Ранее сообщалось, что суд ЕС обязал Польшу платить штраф €1 млн в день до внесения правок во внутреннее законодательство.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT рассказал об «усиливающемся конфликте» между Польшей и странами ЕС.

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