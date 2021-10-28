Пушков оценил реакцию Польши на решение Суда ЕС о выплате штрафа

Российский сенатор Алексей Пушков назвал негодование Польши относительно решения суда ЕС о выплате €1 млн в день до внесения правок во внутреннее законодательство наигранной.

«Негодование Польши по поводу решения суда ЕС ... наиграно», — написал Пушков в своём Twitter-аккаунте.

По словам сенатора, ЕС является союзом с жёсткими правилами, в рамках которых страны «за выгоды в экономике платят суверенитетом».

«В Варшаве не знали, куда вступали? Нельзя быть немножко беременной...Польше предстоит доказать обратное», —резюмировал он.

Ранее сообщалось, что суд ЕС обязал Польшу платить штраф €1 млн в день до внесения правок во внутреннее законодательство.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT рассказал об «усиливающемся конфликте» между Польшей и странами ЕС.