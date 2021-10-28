Пушков оценил реакцию Польши на решение Суда ЕС о выплате штрафа
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«Негодование Польши по поводу решения суда ЕС ... наиграно», — написал Пушков в своём Twitter-аккаунте.
По словам сенатора, ЕС является союзом с жёсткими правилами, в рамках которых страны «за выгоды в экономике платят суверенитетом».
«В Варшаве не знали, куда вступали? Нельзя быть немножко беременной...Польше предстоит доказать обратное», —резюмировал он.
Ранее сообщалось, что суд ЕС обязал Польшу платить штраф €1 млн в день до внесения правок во внутреннее законодательство.
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT рассказал об «усиливающемся конфликте» между Польшей и странами ЕС.