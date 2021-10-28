Суд в Москве отправил под домашний арест бывшего главу «Автодора»
- РИА Новости
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«Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря 2021 года», — передаёт Интерфакс сообщение пресс-службы суда
Кельбаху воспрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи.
В 2019 году сообщалось, что в отношении бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неправомерном использовании средств при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.
Ранее Следственный комитет России обратился в суд с ходатайством о заключении под стражу до 11 декабря бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха.