Суд в Москве отправил под домашний арест бывшего главу «Автодора»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-главу «Автодора» Сергея Кельбаха, который ранее был задержан.

«Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря 2021 года», — передаёт Интерфакс сообщение пресс-службы суда

Кельбаху воспрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи.

В 2019 году сообщалось, что в отношении бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неправомерном использовании средств при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

Ранее Следственный комитет России обратился в суд с ходатайством о заключении под стражу до 11 декабря бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха.