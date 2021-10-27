Суд избрал домашний арест экс-главе «Автодора» Кельбаху

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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 11 декабря бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха, который обвиняется в превышении полномочий.
Суд избрал домашний арест экс-главе «Автодора» Кельбаху
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 27 октября 2021 года в отношении обвиняемого Кельбаха Сергея Валентиновича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России обратился в суд с ходатайством о заключении под стражу до 11 декабря бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха.

В 2019 году в отношении бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неправомерном использовании средств при строительстве ЦКАД в Подмосковье.

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