Олимпиада «Московский учитель» пройдёт в два этапа

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Олимпиада «Московский учитель» будет проведена в два этапа. Дистанционный состоится 1 — 21 ноября, очный — с 27 ноября по 4 декабря.
Олимпиада «Московский учитель» пройдёт в два этапа
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Правда.Ру».

Организаторы — Корпоративный университет московского образования и Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию системы столичного образования.

«Задачами олимпиады являются не только выявление и поддержка учителей, применяющих современные технологии и актуальные педагогические методы для обеспечения высоких образовательных результатов обучающихся, но и отбор учителей для участия в составе школьных команд в Московском городском профессиональном конкурсе педагогического мастерства и общественного признания «Учителя года Москвы», — заявил директор университета Валерий Тихонов на селекторном совещании Департамента образования и науки Москвы.

По его словам, с каждым годом число участников растёт. В 2020-м в олимпиаде приняли участие более 13 тыс. человек.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.

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