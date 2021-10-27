В Подмосковье рассказали о работе государственных ветклиник в нерабочие дни
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.
Ветклиники будут функционировать в обычном режиме с 28 октября по 7 ноября с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по COVID-19, отметил глава ведомства Сергей Воскресенский.
Три подразделения для оказания неотложной ветеринарной помощи будут работать круглосуточно в Мытищах, Коломне и Ногинске.
Ранее телеканал «360» сообщал, что многофункциональные центры (МФЦ) Подмосковья закроют для посещения с 28 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой.