В Департаменте торговли и услуг Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов в нерабочие дни

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Пресс-секретарь Департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров заявил, что работа магазинов в столице, торгующих преимущественно алкоголем, будет приостановлена во время нерабочих дней.
В Департаменте торговли и услуг Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов в нерабочие дни
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия»

Отмечается, что также должны приостановить работу объекты розничной торговли, которые продают алкоголь дистанционным способом, в том числе с доставкой.

Ранее «Ведомости» сообщили, что в Москве магазины, ассортимент которых более чем на 70% состоит из алкогольной продукции, получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы с 28 октября по 7 ноября.

Как отмечал НСН, в Москве зафиксирован рост спроса на продовольственные и непродовольственные товары в преддверии нерабочих дней. Уточняется, что в непродовольственной рознице обороты 23 и 24 октября выросли на 3% по сравнению с предыдущим уикендом и достигли 9,6 млрд рублей.

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