В Екатеринбурге подростки избили майора полиции
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- РИА Новости
«Около подъезда трое злоумышленников брызнули ему в глаза из газового баллончика и нанесли ему телесные повреждения. При этом нападавшие личные вещи полицейского не похитили, никаких требований не выдвигали», — приводит слова Горелых РИА Новости.
Полицейского госпитализировали с серьёзными повреждениями лица.
Следствие установило личности правонарушителей.
«Это 16-летний местный житель Гайнуллин, его напарник по фамилии Лысов, они уже опрошены. Третий соучастник вскоре после ЧП спешно покинул столицу Среднего Урала, но и его представители МВД уже обнаружили, он находился в Туринской Слободе», — сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Ранее стало известно, что в результате хлопка газа в жилом доме в Екатеринбурге пострадали два человека.