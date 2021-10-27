В Екатеринбурге подростки избили майора полиции

Трое подростков в Екатеринбурге избили майора полиции, который возвращался домой в гражданской одежде. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Около подъезда трое злоумышленников брызнули ему в глаза из газового баллончика и нанесли ему телесные повреждения. При этом нападавшие личные вещи полицейского не похитили, никаких требований не выдвигали», — приводит слова Горелых РИА Новости.

Полицейского госпитализировали с серьёзными повреждениями лица.

Следствие установило личности правонарушителей.

«Это 16-летний местный житель Гайнуллин, его напарник по фамилии Лысов, они уже опрошены. Третий соучастник вскоре после ЧП спешно покинул столицу Среднего Урала, но и его представители МВД уже обнаружили, он находился в Туринской Слободе», — сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в результате хлопка газа в жилом доме в Екатеринбурге пострадали два человека.