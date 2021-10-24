В результате хлопка газа в жилом доме на Урале пострадали два человека

В результате хлопке газа в жилом доме в Екатеринбурге пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

«Местные жители услышали хлопок. На указанный адрес прибыли сотрудники полиции и других оперативных служб. С места происшествия доставлены в одну из больниц областного центра мужчина и женщина, которые находились в эпицентре событий», — приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы ведомства Валерия Горелых.

По его словам, мужчина получил 65% ожогов тела, а женщина — 35%.

Ранее сообщалось, что при взрыве газа в частном доме в Ингушетии пострадали четыре человека.