Бастрыкин рассказал о громких преступлениях, раскрытых благодаря современным методикам

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о громких преступлениях, расследованных благодаря современным криминалистическим методикам.
Бастрыкин рассказал о громких преступлениях, раскрытых благодаря современным методикам
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В беседе с «Российской газетой» он отметил, что, например, с помощью ДНК-исследований были раскрыты изнасилования и убийства несовершеннолетних в Кемеровской, Нижегородской, Орловской и Тюменской областях.

В рамках расследования нападения на гимназию в Казани благодаря криминалистам была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов.

Также специалисты изучили и анализировали информацию из принадлежащих молодому человеку мобильных устройств, исследовали некоторые интернет-ресурсы. 

В совокупности с другими доказательствами эксперты получили сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний.

Ранее Бастрыкин рассказал, как учёные НИИ криминалистики помогают в расследовании преступлений.

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