Бастрыкин рассказал о громких преступлениях, раскрытых благодаря современным методикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о громких преступлениях, расследованных благодаря современным криминалистическим методикам.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что, например, с помощью ДНК-исследований были раскрыты изнасилования и убийства несовершеннолетних в Кемеровской, Нижегородской, Орловской и Тюменской областях.

В рамках расследования нападения на гимназию в Казани благодаря криминалистам была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов.

Также специалисты изучили и анализировали информацию из принадлежащих молодому человеку мобильных устройств, исследовали некоторые интернет-ресурсы.

В совокупности с другими доказательствами эксперты получили сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний.

Ранее Бастрыкин рассказал, как учёные НИИ криминалистики помогают в расследовании преступлений.