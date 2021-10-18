Бастрыкин рассказал о деятельности Научно-исследовательского института криминалистики

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, как учёные НИИ криминалистики помогают в расследовании преступлений.

Об этом Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете», приуроченном к профессиональному празднику криминалистов, который отмечается 19 октября.

«Создание НИИ криминалистики стало закономерным ответом на потребности следствия — поднять на новый уровень научное сопровождение криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, обеспечить наращивание научно-технического потенциала ведомства в борьбе с преступностью, создать собственную научную базу», — сказал глава Следственного комитета.

Он также отметил, что проведена исследовательская работа почти по 40 научно-практическим направлениям. Результаты исследований публикуются в научно-практических пособиях, предназначенных для следователей, и активно используются в следственной практике.

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