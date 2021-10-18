Бастрыкин рассказал о деятельности Научно-исследовательского института криминалистики

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, как учёные НИИ криминалистики помогают в расследовании преступлений.
Бастрыкин рассказал о деятельности Научно-исследовательского института криминалистики
  • © sledcom.ru

Об этом Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете», приуроченном к профессиональному празднику криминалистов, который отмечается 19 октября.

«Создание НИИ криминалистики стало закономерным ответом на потребности следствия — поднять на новый уровень научное сопровождение криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, обеспечить наращивание научно-технического потенциала ведомства в борьбе с преступностью, создать собственную научную базу», — сказал глава Следственного комитета.

Он также отметил, что проведена исследовательская работа почти по 40 научно-практическим направлениям. Результаты исследований публикуются в научно-практических пособиях, предназначенных для следователей, и активно используются в следственной практике.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», в Крымском федеральном университете начал работу новый Институт биохимических технологий, экологии и фармации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить