В Севастополе ужесточили правила проезда через блокпосты

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Севастополь ужесточил правила проезда через блокпосты. Для въезда в город или выезда из него потребуется сертификат или QR-код о вакцинации или перенесённом заболевании.
В Севастополе ужесточили правила проезда через блокпосты
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

«На пунктах контроля необходимо будет предъявить следующие документы: сертификат или QR-код о вакцинации либо справку о перенесённом заболевании», — сообщил заместитель директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Власти рекомендовали гражданам, у которых есть медицинский отвод, оставаться дома на самоизоляции.

Дополнительные ограничительные меры затронут всех въезжающих на территорию Севастополя и выезжающих с неё, уточнили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Севастополе установят блокпосты для проверки документов о вакцинации.

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