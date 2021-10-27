В Севастополе ужесточили правила проезда через блокпосты
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- РИА Новости
«На пунктах контроля необходимо будет предъявить следующие документы: сертификат или QR-код о вакцинации либо справку о перенесённом заболевании», — сообщил заместитель директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.
Власти рекомендовали гражданам, у которых есть медицинский отвод, оставаться дома на самоизоляции.
Дополнительные ограничительные меры затронут всех въезжающих на территорию Севастополя и выезжающих с неё, уточнили в администрации.
Ранее сообщалось, что в Севастополе установят блокпосты для проверки документов о вакцинации.